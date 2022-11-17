هيفاء وهبي جننت المذيع بجسمها المثير وحركاتها المغرية فلم يستطع تمالك نفسه وهجم عليها خلال البث المباشر.. شاهد أوقح مقابلة في الوطن العربي

وصف الكثير من المهتمين بأخبار الفن والمشاهير، المقابلة التي ظهرت فيها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع المذيع اللبناني عادل كرم في برنامج "هيدا حكي"، بأنها أوقح مقابلة في الوطن العربي بسبب ما تضمنته من ألفاظ خادشة للحياء وحركات الفاضحة وتحرش واضح.

ورغم أن اللقاء سبق أن عرضته قناة mtv اللبنانية، قبل سنوات، إلا أن العديد من الحسابات الفنية تحدثت عنه مؤخراً واعتبرته أسوا ظهور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

عادل كرم يفقد عقله أمام اغراء هيفاء وهبي

ظهر الإعلامي عادل كرم في الحلقة التي استضاف فيها الديفا هيفاء وهبي في برنامج "هيدا حكي"، وهو فاقداً عقله أمام اغراء النجمة اللبنانية، وكأنه غير مستوعب أنها تجلس أمامه في الاستديو.

وخلال الحلقة التي رصدها موقع "اليوم التاسع"، تلفظ المذيع عادل كرم بالكثير من العبارات والتلميحات الخادشة للحياء، وقابلته هيفاء وهبي بردود أكثر جراءة.

كما قام المذيع اللبناني المثير للجدل بالعديد من الحركات الجريئة والغير مبررة، أبرزها جلوسه عند أقدام هيفاء وهبي وتمثيله معها مشهد رومنسي.

كما قدمت هيفاء وهبي خدها للمذيع، وطلبت منه تقبيلها قائلة: "اتفضل بوس الواوا".

أسئلة جريئة وإجابات صادمة

تضمنت الحلقة الكثير من الأسئلة الجريئة، كان أبرزها سؤال المذيع للفنانة هيفاء وهبي عن حقيقة تعرضها تعرضها للإغتصاب في فيلم حلاوة روح، فردت عليه بكل برود قائلة:"يبعت لك حال على ها السؤال".

وعندما أعاد المذيع السؤال مرة أخرى، أجابت هيفاء وهبي بأن الشخصية كانت تفرض عليها تجسيد دور بنت يدخل عليها شخص ويغتصبها، موضحة أن من أغتصبت بالفيلم هي "روح".

وطلب المذيع من هيفاء وهبي أن تمثل معه مشهد رومنسي، وعندما وافقت، قام بحركات لا اخلاقية والفاظ خادشة، قبل أن يقوم من مقعده ويجلس عند اقدامها، فما كان منها إلى أن طبعت قبلة حارة على خده.

وقبل عودة المذيع إلى مقعدة، لاحظت هيفاء وهبي "تاتو" مرسوم على صدره، فطلبت من أن يفك أزرار القميص، وعلقت عليه ساخرة: "ماعندك سنتيان؟".

وعندما كشف المذيع عن التاتو المرسوم على صدره، قال:"هذا أسد" فسالته هيفاء بكل وقاحة: وأنت؟

وكشفت هيفاء وهبي أن لديها ثلاثة تاتو، أحدهم مرسوم على قدمها، والاخر على ساقها، ولم تفصح على الثالث، لكنها كشفت بحركاتها أنه مرسوم على مؤخرتها، وقالت للمذيع:"بكرة بفرجيك ياه".

وتحدثت هيفاء وهبي في البرنامج، عن الشخص الذي يعود إلى المنزل وهو لا يرغب بممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته، ويبدأ بمشاهدة الأخبار ويتحجج بوضع البلاد، وعلقت على ذلك بقولها: " وضع البلد قدام وضعك فرجة، لأنه مافي شيء معقول يقوم لافيك ولا في وضعك".

وأعترفت هيفاء وهبي خلال البرنامج أن هناك فتيات مغرمين فيها، مثل الشباب، ويرغبون باقامة علاقة معها.

أحدث إطلالة للفنانة هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة مميزة وجذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور من داخل سيارتها بإطلالة جريئة تجمع بين الكاجوال والرياضي، مرتدية توب باللون الأبيض مكشوف وسترة باللون الأسود ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل انسيابي.

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

يذكر أن آخر أعمال هيفاء هي أغنية "تيجي" من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب ومن إخراج سليم الترك.

آخر أعمال هيفاء وهبي في السينما

يذكر أن آخر أعمال هيفاء لي السينما فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، الذي أعلنت منصة شاهد أنه ستعلنه بعد حدوث جدل كبير عليه وتأجيله أكثر من مرة.

آخر اعمالها الفنية الدرامية

أما آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية فقد كان مسلسل "اسود فاتح" الذي لعبت فيه دور البطولة، وتم طرحه منتصف العام 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.