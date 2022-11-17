في هذا القصر تعيش هيفاء وهبي وهذه هي غرفة نومها التي تحلم بها كل الفتيات (صور من داخل منزل الديفا تذهل الجميع وتكشف الرفاهية الملكية التي تعيش فيها)

تمتلك النجمة هيفاء وهبي ذوقا رفيعاً يظهر من خلال منزلها العصري والديكور الراقي الذي يزين أرجاء المنزل الذي تطل احدى زواياه على البحر من جهة وتشرف الزاوية الاخرى على الجبل ويتمتع بباحة واسعة تتزين بالاشجار والازهار.

والملفت للنظر أن هيفاء وهبي زينّت مدخل منزلها بكلمة "الله" مرصعة بالأحجار الملونة. ولعل العنصر الأكثر جذباً للزائر هو الثريا التي بلغت تكلفتها أكثر من 150 ألف دولار أمريكي!.

غرفة نوم عصرية

إعتمدت هيفاء وهبي الديكور العصري والحديث في غرفة نومها والألوان المتجددة مثل الأبيض والأرجواني.

[غرفة نوم بألوان أرجوانية]

غرفة الجلوس

غرفة جلوس هيفاء وهبي يطغى عليها الأحمر والبيج في تضارب بديع بين الألوان الصارخة والدافئة ينعش ديكور المنزل.

[منزل هيفاء وهبي 4]

آلة بيانو

تملك هيفاء وهبي في منزلها آلة بيانو تعزف عليها من حين إلى آخر، بالإضافة إلى أنها تكمل ديكور هذا المنزل الفخم.

[هيفاء وهبي]

غرفة جلوس ثانية رمادية

غرفة جلوس أخرى باللون البيج الضارب إلى الرمادي اختارتها هيفاء، تشي بالأناقة والراحة في الوقت نفسه.

ومن المعروف أن غرف المعيشة البيج تبدو كبيرة في المنازل الكبيرة أو الشقق الصغيرة، وكثيراً ما يوصي المصممون باستخدام هذه النغمة في تصميم الأرضيات أو الجدران أو الأسقف. فالديكور الداخلي مع ديكور البيج مثالي لأي نمط.

صالون رسمي كحلي

في منزل هيفاء وهبي أيضاً صالون كلاسيكي يطغى عليه اللون الكحلي. ومن المعروف، أن للون الأزرق حضور جذّاب، في المساحة التي يحلّ فيها، علما بأنه يطبع الديكورات بالفخامة.

ولذا، تحرص بعض النجمات على إضافة جرعة من اللون الأزرق إلى ديكورات الصالونات في منازلهن كما فعلت هيفاء وهبي.

ركن آخر للجلوس زهري اللون

في منزل هيفاء وهبي غرفة جلوس جعلت مقاعدها باللون الزهري، وتجلس فيها الفنانة غالباً لتتابع معجبيها من خلال اللابتوب الخاص بها. أما غرفة ملابس هيفاء وهبي فمساحتها واسعة وتصميمها مميز للخزانات.