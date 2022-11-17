حورية الأرض تظهر على قناة الجزيرة .. شاهد أجمل مذيعة على وجه الأرض تثير جنون شباب العالم العربي بجمالها الفائق وجسمها المثير

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع اجمل لقطات مذيعة قناة الجزيرة الحسناء سلمى الجمل، معلقين عليها بالكثير من الاطراء والمجاملات، متمنين لها السعادة والبقاء بهذا الإشراق والجمال الآخذ طول العمر .

حيثث ظهرت الإعلامية الفلسطينية سلمى الجمل في إطلالات جميلة على شاشة قناة الجزيرة ، حيث جمعت بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية واستطاعت أن تلفت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للأخبار.

واعتبر متابعي الإعلامية سلمى الجمل انها إضافة نوعية للإعلام العربي ولقناة الجزيرة على وجه الخصوص، فيما أطلق عليها بعض المتابعين، لقب حورية الأرض معتبرين جمالها يفوق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس.

الجدير بالذكر، أن جمهور واسع من الخليجيين والمتابعين للمشاهير، يهتمون كثيرًا بجمال الإعلاميات والمقارنة بينهن.