فنانة عربية مشهورة أعجبت بشاب وسيم فقررت أن تقيم معه علاقة حميمية وطلبت منه الحضور إلى الفندق الذي تقيم فيه وعندما دخل إلى غرفة النوم اكتشفت أن حجم عضوه الذكري ضخم جداً وحدثت لها مفاجأة غير متوقعة بعد أول لمسة منه!!

أثارت مغنية مشهورة ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار أخبار تتحدث عن وقوعها في ورطة بعد أن طلبت من شاب وسيم أن يمارس معها الجنس، لكنها تفاجأت في غرفة النوم بحجم عضوه الذكري الكبير، فطلبت النجدة على الفور من الموظفات في الفندق الذي كانت تقيم فيه.

وبحسب ما تم تداوله فقد طلبت مغنية مشهورة، في رصيدها ثلاث أغنيات، النجدة من عاملة الهاتف في الفندق الذي كانت تقيم فيه، وذلك بعد أن مارست الجنس مع شاب غربي لم تكن تعرفه من قبل.

وبعد أن تبيّن بأن عضوه الذكري ضخم جداً، وكاد أن يحدث لها نزيفاً حاداً، مع العلم أن المغنية مارست العلاقة الحميمة معه مجاناً، لمجرد أنها أعجبت به لحظة ان رأته في الفندق.

عاملة الهاتف أرسلت أمن الفندق الخاص إلى غرفة المغنية، وتم طرد الشاب منها، وإنقاذ المغنية من عضو الشاب الذكري، الذي كاد أن يفقدها وسيلة عيشها الوحيدة، كون صوتها بالكاد قابل للإستماع.

ولم تمنع المغنية نفسها من البوح بتفاصيل القصة لوسائل الاعلام والتشهير بالشاب الذي اختفى عن الأنظار قبل ان يتم التعرف على تفاصيله.