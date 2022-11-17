بقطعة قماش لا تغطي شيئ من جسمها .. هاندا ارتيشل تثير الشباب وتستعرض صدرها في اوقح جلسة تصوير على الكرة الارضية ..اتفرج

تصدرت الممثلة التركية، هاندا أرتشيل مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت مجموعة صور حديثة لجلسة تصوير جريئة لها ، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وظهرت نجمة مسلسل أنت اطرق بابي، في الصور من إحدى المغارات في تركيا، مرتديةً "توب" باللون الأحمر مع شورت قصير، مما كشف صدرها وبطنها. ولم تكن إطلالتها الشيء الوحيد المثير والجريء ، بل وطريقتها في التقاط الصور، حيث فتحت أزرار وسحاب الشورت وتمايلت بإثارة. وكتفت بالتعليق على الصور برمز "نار".

وتخطت الصور الحديثة والجريئة للفنانة هاندا أرتشيل، حاجز مليوني وثلاثمائة الف، إعجاب بعد ساعات قليلة من نشرها، وعبّر المتابعون عن إعجابهم بجمالها، وبجراتها

وكان إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لنجمي مسلسل "أنت أطرق بابي"، هاندا أرتشيل وكرم بورسين، ظهرا فيه يودعان جمهور المسلسل بعد إنتهائه.

ويتضمن الفيديو تقديم هاندا الشكر للمتابعين لمشاهدة العمل، ليقاطعها بورسين قائلاً: "دقيقة دقيقة ربما أنا أريد المشاركة بشيء آخر، قولي لهم كم تحبينني"، فأجابت أرتشيل: "لقد قلت من الجيد أنك موجود يا شريكي".