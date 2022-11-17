نادين نجيم تطل على جمهورها مشرقة وجذابة بعد مغادرتها المشفى بصحة جيدة

بعد تعافيها من نزلة البرد القوية التي ألمّت بها واضطرتها إلى الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج، أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على متابعيها في أحدث ظهور لطمأنتهم.

وقد بدت نادين مرتدية توب بيضاء بقبة صفراء وجينز أزرق وجاكيت زرقاء فاتحة وتركت شعرها منسدلاًعلى كتفيها، وقد شكرت نادين كل من بعث لها برسائل ليطمئن إلى صحتها.

من ناحية أخرى عبّرت نادين عن محبيتها الكبيرة لزميلتها الممثلة هبة نور التي أشادت بها في مقابلة تلفزيونية وتوجهت لها بالقول :"صديقتي الرائعة وزميلتي الجميلة تجعلينني أشعر بالخجل الآن ، أحبك ، شكرًا لكونك أيضًا شخصًا حقيقيًا ، شخص يمكنني الوثوق به كثيرًا!".

ويعرض حالياً لـ نادين نسيب نجيم مسلسل صالون زهرة بجزئه الثاني والذي ينال نسب مشاهدة مرتفعة.