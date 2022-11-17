مودل آش تثير الجدل بتصريحات استفزت الجمهور حول جمالها العربي الأصيل

تصدرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المعروفة باسم "مودل آش" الترند على محركات البحث بعد تصريحاتها الأخيرة حول التشكيك في أصولها السعودية، حيث هاجمت متابع شكك في أصولها.

وظهرت مودل آش من خلال مقطع فيديو، ساخرة من تعليق المتابع مؤكدة أن جمالها يعد جمالاً عربياً أصيلاً، جاء التعليق الذي وجه إلى مودل آش: "بس أكيد مو سعودية أصيلة فيك عرق خارجي واضح على الأشكال هذه"، إلا أنها ردت بضحكات ساخرة في البداية.

وأكدت مودل آش على أصولها العربية وانتمائها إلى المملكة العربية السعودية قائلة: "هذا هو جمال نجد، الجمال العربي الأصيل ، انت إيش عرفك بالجمال أعربي الأصيل ما تدري ما تعرف".