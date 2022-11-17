مؤخرتها ظاهرة للجميع.. جويل مردينيان تشعل إنستجرام بفستان مكشوف من كتفها حتى قدمها!

شاركت الإعلامية جويل مردينيان أحدث الصور لها برفقة صديقاتها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وجريئة، وهو مع عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

إطلالة جويل مردينيان

وأطلت جويل مردينيان جريئة جدا، مرتدية فستان طويل كتف واحد باللون الذهبي ومفتوح من أحد جانبي الفستان يكشف عن وشم كبير على كتفها مع إحدى قدميها، وأختارت عليه حقيبة صغيرة من الجلد باللون البينك، مع حذاء ناعم باللون الأوف وايت.

وقامت جويل مردينيان بترك خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ناعمة وانسيابية، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع احمر شفاه باللون الأحمر، مع الماسكرا والاي شادو والآي لاينر بألوان ترابية، وهو ما ابرز من جمال ملامحها.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات اللافتة، حيث اختارت قرطين وقلادة وأسارو وخواتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا.

ومؤخرا، قامت جويل بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.

مسيرة جويل مردينيان

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”.

وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.