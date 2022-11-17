عادل إمام يشرف مهرجان القاهرة السينمائي 2022

شرف اسم النجم المصري عادل إمام، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، بالتحديد ندوة الفنانة لبلبة، مساء أمس الأربعاء.

ونظّم المهرجان، امس الاربعاء، ندوة للفنانة لبلبة، التي حازت جائزة "الهرم الذهبي" عن إنجاز العمر في حفل الافتتاح يوم الأحد الماضي.

لبلبة تكشف السر وراء اسمها الفني

وقالت لبلبة عن تكريمها: "كنت أتمنى أن يهنئني الراحلون نور الشريف ووالدتي وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز"، مشيرة إلى أنها تلقت رسالة تهنئة من الفنان عادل إمام عبر "مرسال".

وعن جديدها الفني، أوضحت لبلبة أنها تتمنى تجسيد دور أم لطفل من ذوي الهمم "لأني أحبهم وأحب زيارتهم".

حضر الندوة حسين فهمي، رئيس المهرجان، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة المصرية لشؤون السينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات، إلهام شاهين، سلاف فواخرجي محمود حميدة وأنوشكا.

ويلف الغموض الحالة الصحية للفنان المصري القدير عادل إمام البالغ 82 عاماً، إذ تتحفظ أسرته على الإعلان عن تفاصيل حالته، فيما زعم الإعلامي المصري محمد الباز قبل فترة قصيرة أن الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الزعيم" يعاني من مرض ألزهايمر.