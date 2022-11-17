شاهد التفاصيل الكاملة عن 'توته' هيفا وهبي 'ست البنات' التي اشغلت كل الناس

لم تُضيّع النجمة هيفا وهبي بوصلة مسيرتها الفنية يوما، وجمهورها وفيّ لها، هي "ست البنات" التي "شاغلة كل الناس" ، ورغم مرورها بكل المصاعب والشدائد، تزيد نجوميتها يوما بعد يوم، فواجهتها بكل ثقة وقالت "انا هيفا".

أُطلقت صفارات التحدي في تطبيق "تيك توك"، وليس الإنذار، وقد سمعناها بشكل واضح، تُعلن عن عودة أغنية "توته" القنبلة الفنية للنجمة هيفا وهبي، وذلك لتجتاح الأرجاء من جديد وتقلب الموازين، اذ أسفرت عن الاف فيديوهات التحدي التي قام بها الجمهور على أنغام "توته".

لا شك ان هيفا وهبي تدرك جيدا كيفية اختيار الأغاني ان كان من ناحية اللحن والكلام، كما انها حريصة دائما على تقديم ما هو أفضل للجمهور، وعودة "توته" الى الواجهة مجددا بشكل مختلف يدل على نجاحها وأنها اغنية لا تمر مرور الكرام بل يبقى تأثيرها الإيجابي.

شُبّان وشابات كُثر، تهاتفوا الى القيام بهذا التحدي، اذ تصدّرت هيفا وهبي وأطلق الجمهور عليه "هيت TikTok"، اذ ان هيفا كانت قد شاركت فيه على أنغام اغنيتها "توته" واستطاع ان يتخطى الـ 10 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب، ويزداد العدد لحظة بعد لحظة.

واللافت انها ليست المرّة الأولى التي تُحدث أغنية لـ هيفا وهبي ضجة كبيرة على "تيك توك"، فأيضا مؤخرا "يا حياة قلبي" لفّت هذا التطبيق، وقد لفتنا فيديو على متن إحدى الطائرات المتوجهة إلى قطر، يُظهر قيام تيك توكر بغناء "يا حياة قلبي"، مع مشاركة زملائها لها، في ظلّ جو من الفرح، كما ايضا أغنية "ولد" قد تداولها الكثيرون، وأصبحت حديث الجمهور الى جانب اغاني اخرى لـ هيفا.

اذا ان هيفا وهبي نجمة بفنها وأخلاقها، لا ولم ولن يُخفت بريقها، ومن موقع "الفن" لها كل الحب.