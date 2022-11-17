شاهد نجوى كرم بإطلالة ساحرة.. خطفت الأنظار وأسرت قلوب الشباب بجمالها - صور



تحرص الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مشاركة جمهورها صور جديدة من أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نجوى تخطف الأنظار

وتألقت نجوى كرم بإطلالة خطفت الأنظار، بفستان قطعتين مكشوف الكتف بلون الأخضر الفاتح والأبيض، معتمدة على مكياج ناعم ناسب بشرتها واكسسوارات أنيقة، أبرزتها فاتنة الجمال.

تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت على اعجابهم .



https://www.instagram.com/p/ClBwr4Yreor/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حفل نجوى في ميامي



أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفل غنائي لها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ليلة 28 أكتوبر، ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

وينتظر أن تختتم الفنانة نجوى كرم، جولتها الغنائية مساء اليوم السبت 29 أكتوبر، بحفل غنائي في مدينة تورنتو الكندية.

وقدمت نجوى كرم، للجمهور بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عددا من أروع أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: (عم بمزح معك، البلبل ناغي لـ صباح فخري، كتير حلو) وغيرها من الأغاني.

