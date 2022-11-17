عادل إمام دخل على جارته وهو سكران لقاها مستنياه بهدوم النوم .. شاهد أجرا ما أنتجته السينما المصرية

أعادت قنوات فنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نشر مشهد ساخن من أحد الأفلام السينمائية التي جمعت بين الفنان الكبير عادل إمام، والنجمة يسرا، حيث دخل عادل امام على جارته إلى غرفة النوم وهو سكران ولقاها مستنياه بملابس نوم فاضحة.

المشهد المثير للجدل من فيلم "أذكياء لكن أغبياء" الذي جسد فيه عادل إمام شخصية "زغلول بهيرة"، وجسدت فيه النجمة يسرا شخصية"نجوى"، أما الفنان رشدي أباظة فقد ظهر بالفيلم بشخصية"حمدي"، والفنان الراحل سمير غانم بشخصية"حسونة شهيرة".

قصة فيلم"أذكياء لكن أغبياء"

فيلم "أذكيا لكن أغبياء" أصدر عام 1986 وقصته مستوحاة من الفيلم الأمريكي "البعض يفضلونها ساخنة".

وتدور القصة حول الطالبان الجامعيان زغلول وحسونة الذين تنكروا في ملابس النساء لكي يوافق حمدي على تأجير غرفة لهما في الفيلا التي لا يؤجرها إلا للفتيات فهو يخفي وراء ذلك غرضه الخبيث ، وهو اصطياد الفتيات الجميلات، يتعرف الصديقان على نزيلات الفيلا بيسة، ونجوى ، وناهد، يربط الحب بين بيسة وحمدي، وتعجب نجوى بزغلول وناهد بحسونة فهما زملاؤهما في الجامعة، تكتشف بيسة سلوك حمدي ، ولكنه يعاهدها على الاستقامة ، ويحدد موعدًا لزواجهما، ليكتشف الجميع بعدها حقيقة زغلول وحسونة.

عادل إمام و يسرا

حين نتحدث عن هذا الثنائي فسوف نتحدث عن نجم ونجمة لهما ثقلهما في العالم الفني، فعادل إمام نجم ذو طبيعة خاصة من الصعب أن تتكرر، إنها كاريزما النجم البسيط الذي يشبه جمهوره، إنه الشاب البسيط الذي يحاول كل شاب أن يرى نفسه فيه وفي رحلته في العديد من أدواره، وهو الكوميديان بالفطرة، فهو لا يبذل أي مجهود ولا يحاول تصنع الفكاهة فقط هو يصبغ شخصيته على العمل فتضحك أو تبكي معه تلقائياً.

أما يسرا فهي النجمة المتجددة البسيطة أيضاً إلى حد كبير، لم تعتمد يسرا على صفاتها الشكلية لتكون نجمة شباك لكنها اعتمدت على ذكائها الفني واختيارها للشخصيات التي تلعبها بعناية

أما عادل إمام ويسرا فهما ثنائي له طبيعة خاصة، طبيعة تجمل قيمة كل منهما على حدى وفي نفس الوقت حالة من التناسق والتكامل بين النجمين تجعل العمل الفني له رونقه وطبيعته الخاصة.. لذا دعونا نأخذ جولة في أهم أعمالهما معاً على مدار سنوات متعددة.

أعمال جمعت بين عادل إمام ويسرا

على مدار تاريخهما الفني جمعت العديد من الأعمال كل من عادل إمام ويسرا، من أجمل هذه الأعمال نذكر الإنسان لا يعيش مرة واحدة، المولد، رسالة إلى الوالي، ليلة شتاء دافئة، جزيرة الشيطان وبوبوس، كل هذه الأفلام حققت نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير، وبالطبع ليست هذه فقط الأفلام التي ظهروا فيها سوياً، لكن كان لهم العديد من الأعمال الأخرى التي سوف نتحدث عنها كما يلي:

▪︎فيلم على باب الوزير

يعتبر فيلم على باب الوزير واحد من أهم الأفلام التي جمعت بين الثنائي عادل إمام ويسرا، الفيلم من إنتاج عام 1982 ومن إخراج محمد عبد العزيز، أما التأليف فهو للكاتب سمير عبد العظيم، شارك كل من الفنان سعيد صالح والفنان توفيق الدقن والفنانة صفية العمري بطولة الفيلم.

الفيلم يدور حول قصة حب تجمع بين كل من كمال ونورا حيث أن كل منهما يدرس في كل الطب، لكن الدراما تتشكل حين يقف والد نورا أمام قصة الحب، حيث أنه الرجل الثري صاحب محلات الجزارة التي استطاع من خلال بعض أعمال الغش والتهرب الضريبي من تكوين ثروة طائلة من خلالها.

دراما الفيلم تدور بشكل أساسي حول الصراع الطبقي لكنه هذه المرة بين الطبقة التي استطاعت أن تحقق ثروات طائلة من خلال الأعمال البسيطة وأثرها على المجتمع وقوة نفوذها الذي منحه لها المال وتعاملها مع هذا النفوذ.

أما حلاوة العنتبلي والذي يقوم بدور الفنان صلاح نظمي فهو والد نورا الذي يعمل على تلفيق قضية رشوة لوالد كمال حتى ينهي على قصة الحب، إلا أن كمال يحاول طوال أحداث الفيلم إثبات براءة والده.

▪︎فيلم الإنس والجن

من الممكن أن نقول أن هذا الفيلم يعتبر من الأفلام التي استطاعت أن تسكن ذاكرة جيل بأكمله، وبرغم من بساطة الخدع السينمائية أو من الممكن أن نقول ضآلة الخدع السينمائية إلا أنها كانت تستطيع أن تسبب الرعب للمشاهدين.

فيلم الإنس والجن من بطولة عادل إمام، يسرا، عزت العلايلي، أمينة رزق، وتأليف محمد عثمان، أما الإخراج فهو لمحمد راضي، وقد تم إنتاج الفيلم عام 1984.

من الممكن أن نقول أن هذا الفيلم يعتبر من أوائل الأفلام العربية التي حاولت أن تخرج عن السياق الدرامي المعتاد، وحاول أن يخترق عالماً قلما تم اختراقه في السينما المصرية، إنه عالم الحان وعلاقته بعالمنا الآدمي.

تدور قصة الفيلم حول دكتورة فاطمة وهي التي تعود بعد حصولها على الدكتوراه من دولة أوروبية وتقودها الصدفة إلى التعامل مع جلال، وهو الرجل الذي يخترق حياتها ويستطيع أن يعرف الكثير من المعلومات عنها، لتكتشف بعد ذلك أن جلال ليس من الم الإنس لكنه جن وقع في عشقها.