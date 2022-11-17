إبن هند القحطاني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تحدثه عن خلافه مع والدته.. إليكم ماذا قال

خرج معاذ، إبن مشهورة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني، عن صمته ليرد على الهجوم عليها والراغبين في الإيقاع بينهما، مدافعا عن والدته مشددا على أنه هناك العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة والتي تهدف للإيقاع بينه وبين والدته.

وأوضح معاذ أن علاقته بأمه في أحسن حال، مشيرا إلى أنها أكثر شخص يحبه في هذا العالم، وأنه يحب أن يعيش حياته كما يرى ولذلك يجب عليها أيضا أن تعيش حياتها كما ترى، وقال: "إيش الهدف من الكلام ده كله إيش الهدف من الكذب هذا، يعني بتحاولوا تحرضوني على أمي مثلا".

وأضاف: "تبغون تكرهونني فيها خسئتم، أنت وإياه، أكثر شخص أحبه في العالم أمي أنا حر أعيش حياتي مثل ما أبغي وهي تعيش زي ما تبغي، ما حد يدخل في حياتي أو في حياة أخواتي أو حياة أمي يا معلمين الكيبورد، خليكم مثل ما أنتم كلاب تنبح".