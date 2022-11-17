بملامح مختلفة خطفت الأنظار.. حلا الترك فاتنة كما لم تشاهدها من قبل - صور



شاركت النجمة الكويتية حلا الترك، صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

حلا الترك أنيقة

وتألقت حلا الترك بإطلالة أنيقة، مرتدية جمبسوت طويل مكشوف الكتف وبألوان جذابة، معتمدة على مكياج ناعم ناسب بشرتها، وابرزت عينيها بكحل أسود، واكملت جمال إطلالتها بربط شعرها للخلف مع ترك خصلات على وجهها.

دائما ما تظهر حلا أنيقة وجذابة، تخطف الأنظار، سواء بإطلالات جريئة أو عادية، وتنال إعجاب جمهورها الواسع الذي ينتظر جديدة بشغف وحب كبير.

جديد حلا الترك

آخر أعمال الفنانة كانت أغنية "ألوو ياحبيبتي"، من إنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز للإنتاج والتوزيع الموسيقي، حيث قدمت فيديو كليب جديد لـ حلا الترك، وحملت الأغنية اسم "ألوو يا حبيبتي".

وهي أول أغنية باللهجة المصرية لـ حلا الترك، من كلمات هبة حمادة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، أما الفيديو كليب بتوقيع المخرج أحمد عبد الواحد.

