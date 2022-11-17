غطت صدرها وتركت ظهرها وفخذها مكشوف للعلن.. إنجي خوري بإطلالة نارية أشعلت إنستجرام

تحرص الفنانة السورية الشابة إنجي خوري، مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها الجريئة، والتي سرعان ما تحدث ضجة واسعة بين من تثير إعجابهم ومن ينتقد جراءتها.

إنجي خوري جريئة

أحدث ظهور للجملية إنجي خوري، ارتدت فيه فستان أسود اللون غطى جسدها بالكامل من الأعلى، وتركت ظهرها وباقي جسدها مكشوف للعلن، وأبرزت تاتو على شكل فراشة وضعته أعلى قدمها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الفاتنة بجاذبية عالية، وابقت شعرها الذهبي ملفوف، لتكمل إطلالتها الأنيقة بإكسسوارت جميلة، خطفت الأنظار ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

من هي إنجي خوري

ولدت الفنانة السورية الجميلة والمتألقة انجي خوري في سوريا بمدينة حلب عام 1995، وهي من أب سوري وأم سورية وأسمها الحقيقي نجوى خليق الله، وديانتها الإسلام وتحمل الجنسية السورية وبرجها الفلكي برج الميزان، وهي ممثلة سورية ناجحة ومتألقة في مجالها الفني والمسرحي، وعمرها 25 سنة.

كم عمر انجي خوري

انجي خوري هي فنانة من مواليد عام 1995م، في مدينة حلب ” سوريا” ،وهي من أب سوري وأم سورية، وأسمها الحقيقي نجوى خليق الله.