بلقيس فتحي تكشف حقيقة انسحاب الجمهور من حفلها في الرياض

علقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حول الفيديو المتداول لإنسحاب الجمهور من حفل فنان العرب، لحظة صعودها المسرح، بالقول أنه كان مقصودا من جهة معينة.

وأكدت بلقيس فتحي ان الجمهور لم يغادر الحفل، وان ما ظهر في الفيديو كان متعمد من جهات معينة تعرف نفسها، ليبدوا أن الجمهور إنسحب من الحفل.

وشاركت بلقيس فتحي تدوينة للصحفي إيلي مرعب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقاً على الفيديو الذي ظهرت فيه تنظر يميناً ويساراً على الجمهور الذي انسحب بمجرد صعودها على المسرح بعد انتهاء فقرة فنان العرب محمد عبده.

وقال الصحفي إيلي مرعب: "ما كانت بلقيس فتحي، ولا الفرقة الموسيقية، متمرنين على الأغنية الثانية، بس لأنها Professional ما اعترضت، بس انتهت أول أغنية صار في حالة صمت لدقائق حتى الفرقة تعرف أي طبقة وأي أغنية، أما خروج الجمهور السعودي ليس بحفلة بلقيس متل ما كُتِب وتم تركيب الفيديو".

ومن جهتها أكدت بلقيس تدوينة إيلي مرعب، قائلة: "بالضبط هذا ما حصل، فيديو أنني أطالع يمينًا ويسارًا، قالك والجمهور يغادر، هو مدبر ومغلوط، ومدفوع من جهات عارفة نفسها، وأنا جالسة توصلني حفلات ورا حفلات بفضل الترند".

وأضافت بلقيس في تدوينتها: "أعجز عن شكر الزمرة ومستمرة بدعم أمثالكم من الشرفاء 11 سنة، والجاي أثقل، وأقوى، وأجمل، وأنجح".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، دعم بلقيس فتحي بعد التعرض لذلك الموقف طالباً من الفرقة الموسيقية الالتزام ببرنامج الحفل دون الالتفات لما يحدث.

وقال تركي آل الشيخ: "بلقيس بنت الإمارات الغالية، أتمنى تسمعينا شي أنت وعارف على العود للأستاذ، ويا وليد كويس عبده فسخ عالشمال لكن ما تخليه يفسخ شي ثاني، خليه عالشمال".

وعبرت بلقيس فتحي عن امتنانها لرئيس هيئة الترفيه السعودية بعد دعمه لها، مشيرة إلى فخرها بالنهضة التي استطاع تحقيقها في مجال الفن في السعودية.

وكان البعض تداول فيديو ظهر فيه ارتباك بلقيس فتحي على المسرح وأشار البعض أن السبب كان مغادرة الجمهور بمجرد نزول محمد عبده من المسرح ودخولها خاصة بعد ما أشيع حول تقديمهما بعض الأغاني معاً.

في حين أفاد نشطاء بأن الفنان محمد عبده خرج من الحفل، بسبب انتهاء فقرته الغنائية، وليُفسح المجال أمام نظيرته لتقديم أغانيها إلى الجمهور.