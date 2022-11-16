بوسي تتعرض لموقف محرج لا تحسد عليه مع الفنان حسين فهمي خلال افتتاح مهرجان القاهرة - فيديو

تداول مقطع فيديو للمذيعة المصرية بوسي شلبي، لحظة تعرضها لموقف محرج على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

ظهرت بوسي في الفيديو وهي تطلب من الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، التقاط صورة تذكارية معها، إلا أن الأخير رفض، وابتعد مسرعا بصحبة زوجته، وهو ما تسبب لها بالإحراج خصوصا وأن الموقف كان أمام عدسات الكيمرات.

وحاولت بوسي شلبي تكرار طلبها بأخذ صورة عبر هاتفها، لكن النجم المصري غادر السجادة الحمراء وتجاهلها، ليفسر متابعون ذلك بأنه بسبب مخالفتها للتعليمات الخاصة بزي المهرجان (dress code)، مرتدية فستانا مفتوحا من الأعلى.

إلى ذلك، أوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، رفضه التصوير مع بوسي شلبي، وقال في تصريحات تلفزيونية "قلت لبوسي لا داعي للموبايل، هي دائماً تصور بكاميرا هاتفها المحمول، وحينما وجدته قلت لن ألتقط صورة معها".

ووضح أنه لا يوجد خلافات بينهما، نافياً ما تم تداوله من أنباء حول أن فستانها هو السبب.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي شهد حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، وكان لافتاً في دورة هذا العام هو التزام النجمات بقواعد الملابس الخاصة بالمهرجان "دريس كود"، حيث طالبهن حسين فهمي بارتداء فساتين تليق بقيمة مهرجان القاهرة بعيدا عن الأزياء الفاضحة واللافتة للنظر، وهو ما علقت عليه بعض الفنانات بعدم حضورهن.