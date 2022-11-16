هيا مرعشلي تستعرض جسدها بشورت قصير جدا.. إغراء إطلالتها هيج الشباب بجنون

شاركت النجمة الشابة هيا مرعلشي، صورة جديدة لها بإطلالة أثارت جدلا واسعا بسبب ما وصفه المتابعين "بـ الجريئة" وغير المناسبة، حيث ظهرت بشورت قصير باللون الأسود، أبرزها جميلة نالت إعجاب متابعيها إلا أن البعض منهم كان لهم رأيا آخر.

هيا مرعشلي جريئة

هيا مرعشلي نشرت صورة لها من داخل منزلها بهذه الإطلالة بجانب لقطات أخرى عبر خاصية الستوري مما تسبب في جدل كبير بين الجمهور بخاصة وأنها ظهرت خلال الفيديو وهي مستلقية على السرير وتستعرض جمالها بطريقة لطيفة.

على الرغم من إنخفاض درجات الحرارة أطلت النجمة السورية بشورت أسود قصير مع توب بنفس اللون وأضافت إلى الإطلالة شال باللون الأحمر مع تسريحة شعر منسدل بطريقة طبيعية ومكياج رقيق أبرز عيونها يناسب التواجد في المنزل.

هيا مرعشلي

وتنوعت التعليقات على هذه الإطلالة حيث اعتبر البعض أنها جريئة وغير مناسبة وكان عليها إبراز أعمالها الفنية بدلاً من ملابسها والإطلالات التي تعتمد عليها في حين أكد آخرون أن هيا مرعشلي فتاة جميلة ويحق لها التعبير عن سعادتها بهذا الجمال.

هيا مرعشلي في إطلالة مثيرة للجدل والجمهور ينتقدها بقوة

هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها إطلالة لهيا مرعشلي بجدل كبير، حيث أطلت من قبل بفستان أبيض قصير له أكتاف من الشيفون خلال الاحتفال بعيد ميلادها وهي الإطلالة التي انتقدها الجمهور بدرجة كبيرة حتى أن اسمها تصدر محركات البحث في عدد من الدول العربية.

هيا مرعشلي خلال عيد ميلادها

وكانت هيا قد اكتفت بنشر نعي بسيط للمخرج الراحل حاتم علي عبارة عن صورة بسيطة عليها حمامة واسم حاتم علي مع عبارة المشهد الأخير، لكنها لم تظهر خلال العزاء الذي أقيم له في سوريا كما أنها لم تتواجد خلال حفل التأبين الذي أقيم في دبي.

من هي هيا مرعشلي؟

هيا مرعشلي هي ممثلة سورية شابة ولدت في دمشق لأسرة فنية فوالدها هو الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي، وجدتها لأبيها هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي، وهذا ما ساعدها في الدخول إلى عالم الفن.

كما برز اسمها من خلال عدد من الأعمال أبرزها عندما تشيخ الذئاب حيث شاركت بدور سندس كما أنها شاركت في مسلسل دقيقة صمت ولاقى دورها صدى كبير عند الجمهور، ومن المتوقع أن تشارك في مسلسل اعذروني المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم بالتعاون مع والدها وجدتها.