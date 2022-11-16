هند القحطاني تحذر متابعيها من العقول السيئة بإطلالة نارية كشفت فيها عن صدرها بجراءة مطلقة!

شاركت مشهورة التواصل الإجتماعي السعودية هند القحطاني، صورة جديدة لها عبرحسابها الرسمي على تطبيق التواصل الإجتماعي سناب شات، كشفت فيها عن صدرها بحراءة.

وعلقت هند القحطاني على الصورة بكلمات عن العقول السيئة، تحذر فيها المتابعين من التأثر بهم، او ما يمكن أن تتسبب فيه من تأثيرات سيئة للمحيطين بها.

هند القحطاني بإطلالة جريئة

وظهرت هند القحطاني جريئة، كشفت عن جزء كبير من صدرها، وهو ماعرضها لإنتقادات حادة، حيث تجاهل المتابعين نصيحتها التحذيرية لهم، وثاروا غضبا من ما وصفوها بالإطلالة الجريئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها هند القحطاني لقطات تظهر فيها بإطلالات جريئة، فخلال الفترة الماضية، نشرت الفاشنيستا السعودية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عرضتها لانتقادات حادة والتي كان آخرها صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي وعلقت عليها بكلمات عبرت عن تشوقها لتصل إلى هذا الوزن من جديد، حيث كتبت الفاشنيستا السعوية: "أتمنى يرجع وزني زي كدة".

وقبلها استعرضت هند القحطاني ووثقت لحظات صيفية لها هي وأبنائها ظهرت فيها بإطلالةتكشف عن جزء كبير من الصدر وهي الإطلالة الإطلالة التي وصفها متابعون بالجريئة معتمدة على بلوزة تكشف عن منطقة الصدر، كما زينت إطلالتها بقبعة شمس أنيقة.

تستكمل بهذه الصورة هند القحطاني إطلالاتها التي تثير الجدل دائما وتعرضها للانتقادات، فاعتادت الفاشنيستا السعودية على الظهور بإطلالات جريئة مثيرة للجدل.