لاميتا فرنجية تتلألأ بإطلالة نارية أشعلت قلوب متابعيها على إنستجرام - صور

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها أحدث إطلالة ساحرة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت لاميتا بإطلالة ساحرة وجذابة، مرتدية روب اأبيض بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت على مكياج صارخ أبرز ملامحها الجميلة.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.