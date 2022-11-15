مي عمر تتلألأ ببورنس أبيض قصير أشعل متابعيها على إنستجرام - صور

شاركت الفنانة مي عمر، أحدث إطلالتها الجديدة، عبر حسابها الرسمي في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت مي عمر بإطلالة جريئة، ارتدت بورنس أبيض قصير مكشوف الفخذ، وتركت شعرها منسدلا على كتيفيها، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج ناعم قريب من لون بشرتها.

يذكر أن فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.