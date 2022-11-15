بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى عصمته.. تعرف على عدد زيجات الفنان حسام حبيب والمفاجأة في ديانته الحقيقية التي أخفاها عن الجميع!!

بعد تصدر الفنان حسام حبيب تريند محركات البحث والضجة الإعلامية التي أثارتها زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب باعلانها العودة إليه والزواج منه من جديد بعد أزمة الخلافات التي عصفت بحياتهم وانتهت بالطلاق ودخول شيرين مستشفى الأمراض النفسية، بعد كل هذه الأحداث المتسارع، تساءل الكثير من المتابعين عن تفاصيل من حياة حسام حبيب وماهي ديانته، وكم عدد زيجاته؟ وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

أولاد حسام حبيب

يعلم الجميع أبناء شيرين عبد الوهاب اللتان ظهرتا برفقة والدتهما مع زوجها، ولكن ماذا عن أولاد حسام حبيب؟

زوجة حسام حبيب الأولى كانت ابنة عضو مجلس الشعب، عقدا قرانهما في عام 2012 إلا أنها لم تظهر في وسائل الإعلام، ولم تنجب منه أبناء.

الزوجة الثانية لحسام حبيب وهي الفنانة شيرين عبد الوهاب أيضًا لم تنجب منه حتى انفصالهما.

ديانة حسام حبيب

لم يكن زواجه من شيرين عبد الوهاب دليلاً لبعض من تساءلوا عن ما هي ديانة حسام حبيب وأرادوا أكثر من ذلك لتوضيح حقيقة هذه المعلومة، خاصة في ظل الزيجات الأخيرة بين مشاهير يدينون بديانات مختلفة عن أزواجهم.

ولم تنطبق هذه الحالة على شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث أنه مسلم الديانة، واسمه الكامل حسام حسين كامل محمد حبيب، ولم يعتنق دين سواه.