بالأحمر الناري أصابت الشباب بمقتل .. الراقصة جوهرة تكشف صدرها حتى مؤخرتها بلا ذرة خجل في أحدث جلسة تصوير

تألقت الراقصة جوهرة ،في أحدث ظهور لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة ، مرتدية فستانا مجسما مكشوفا بالأحمر الناري، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، مما اثار اعجاب متابعيها.

وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يذكر أن أحدث عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة، كليب مطربي المهرجانات، حسن شاكوش وحماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.

وشاركت الراقصة جوهرة في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.