بعد غيابها الإفتتاح.. رانيا يوسف تتفجر أنوثة بإطلالة ذهبية جريئة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

بعد أن غابت عن لحظات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أطلت الفنانة رانيا يوسف بجراءتها المعتادة، اليوم من فعاليات المهرجان، ولفتت الأنظار بظهور مميز.

وظهرت رانيا يوسف تتفجر أنوثة، مرتدية فستان جريئ مكشوف الصدر والكتف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت على مكياج ناسب بشرتها بالإضافة لأحمر الشفاة، لتلألأ بإطلالتها الساحرة.

وتتعمد رانيا يوسف الظهر بإطلالات جريئة دائما، كان آخرها بفستان عاري تماما، أثار ضجة واسعة وعرضها لانتقادات حادة، فيما لقبت إطلالتها الأخير "بفستان البطانة".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "شارع 9" مع محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

وتواصل رانيا يوسف تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ملك" خلال الفترة المقبلة، حيث صورت عددًا من مشاهد الفيلم الشهر الماضي، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن رفاعي، وتقدم رانيا في العمل دراما الرعب من خلال شخصية "ملك" التي تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها.