هدى الأتربي ترد على انتقادات إطلالتها الجريئة في مهرجان القاهرة بصور جديدة خطفت الأنظار - صور

عقب تصدرها التريند بسبب إطلالتها الجريئة خلال إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، شاركت الفنانة هدي الإتربي صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا “انستجرام”.

وتألقت هدي الإتربي في الصور، بدون مكياج علي وجهها، لإبراز شكل وجهها الطبيعي، وبإبتسامة مشرقة، خطفت أنظارالمتابعين وتفاعل عدد كبير معها وجاءت التعليقات كالاتي:

“انها تقول لكم ان وشها الطبيعي اهو - انتي قمر من غير متنزلي الصور دي والله - قمر - جميلة”.

وتصدرت الفنانة هدى الإتربي تريندات السوشيال ميديا، منذ يوم الأحد، وحتى اليوم الاثنين، وذلك بعد أن لفتت الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ44، واعتبرها كثيرون واحدة من أشيك نجمات حفل الافتتاح، بأناقتها وإطلالتها اللافتة والبعض الاخر علق على خضوعها لعمليات تجميل لظهورها بملامح مختلفة.

وقالت الفنانة هدى الاتربى، فى تصريحات صحفية:"لم أخضع لأي عمليات تجميل، وممكن الجمهور يكون حس باختلاف في شكلي بسبب إن الماكياج مختلف عن كل مرة".

وتميل الاتربى الى اختيارها الملابس الانيقة والملفتة من الفساتين القصيرة اللامعة و الملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها