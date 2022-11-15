والدها أول سبب.. رهف القحطاني تكشف سر عدم رغبتها في الزواج والجمهور يتفاعل بردود صادمة!

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني على سؤال متابعة حول سبب عدم ارتباطها للوقت الحالي رغم امتلاكها المال والجمال؟!

وكشفت رهف القحطاني السبب بالقول: ان وجود والدها معها، لا يجعلها تفكر بالزواج.

رهف القحطاني: أبوي مشبعني كلام حلو

استعرضت رهف سؤال وجهته لها متابعة قائلة "متى تتزوجين؟ جميلة وعندك فلوس ليه ما تتزوجين"؟ وأوضحت رهف القحطاني أنها لا تفكر في الزواج، بكامل رغبتها.

واضافت: "جالسة مع أبوي مرة مبسوطة وفلة أمها، أصحى مثل ما بغيت وأنام مثل ما بغيت، وأطلع مثل ما بغيت مبسوطة، مبسوطة".

وتابعت رهف القحطاني موضحة أن والدها ضمن أحد أبرز أسباب عدم تفكيرها في الزواج بسبب حديثه الحلو معها قائلة: "كلام حلو؟ أبوي مشبعني كلام حلو، كل شوي يدق علي اشتقت لك شو أخبارك طيب".

وتفاعل النشطاء مع فيديو رهف القحطاني الذي انتشر عبر عدد من صفحات السوشيال ميديا المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لها.

وقال البعض مؤيدا وجهة نظرها: "صح كلامها الرجال ماوراهم اللا المغثه والبعد عنهم راحة هي مبسوطة وقت ما تريد تنام تنام وقت ما تريد تصحى وقت ما تريد تخرج وأبعد عن الشر وغني له".

من ناحية أخرى قال المعارضون لرهف القحطاني: "أي هين ما تبي زواج… ما في أحد ما يبي يتزوج ويجيب عيال ويربيهم ويتابعهم .. لكن هي ما تبي تعترف بالحقيقة وخايفة"، "والله إنك ميته عالزواج وكل استعراضك ولبسك وحركاتك ميته ميته يا رجال شوفوني. بس هذا المشاهير أزعجونا كل وحده تتكلم عن الزواج وتلمح وتلبس وتتمكيج وما تخلي مكان ما تروح طيب خلاص ما أحد يبيك مو غصب الزواج".