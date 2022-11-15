بدر خلف يتعرض لـ سخرية كبيرة من متابعيه بعد تحدثه عن استخراج سحر من منزله ورؤيته 'جني'!!

كشف خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، عن تلقيه رسائل عدة من ساحرة يتعامل معها، تحذره من ترتيب أحد زواره للقيام بعمل سحري لإشعال الفتنة بين أهل منزله،.

تحذير الساحرة لـ بدر خلف

وشارك بدر خلف جمهوره محادثة دارت مع ساحرة تدعى أم عباس، قالت له فيها "هالو بدرية عيني، مدخلة أحد منزلك الأسبوع اللي فات؟ الجماعة قايلين في عمل موجود في كبت ملابس سعد، والشيء هذا عشان يخرب علاقتكم تخلصي منه فوراً".

ورد بدر خلف على الساحرة مبديا ذعره وقال "بسم الله، الحين رايحة يما خايفة" وواصل طريقه إلى المنزل بحثا عن العمل في دولاب ملابس سعد العتيبي الراقد في المستشفى.

وبدا على بدر خلف الخوف والذعر وهو يستخرج العمل الذي يبحث عنه وهو عبارة عن محارم ورقية بيضاء ملفوفة على بعضها، ولم يظهره خلف للمتابعين واكتفى بالتلويح به أمام الكاميرا قائلا "بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل".

وقفز بدر خلف خوفا بمجرد رؤية صورته أمام عينه في المرآة، حيث أكد أنه رأى عفريتاً، مؤكدا أنه لن يقيم في المنزل لدقيقة إضافية واحدة.

وشارك بدر خلف جزءا من فيديو استخراج العمل ورؤية الجني عبر حسابه على تويتر، وقال معلقا "يما طلع لي جني" ليسخر عدد كبير من متابعيه من الحادث مؤكدين أنه مسلسل جديد من ابتكاره.

وقال البعض متفاعلا: "والله أشوف جني ولا أشوف وجهك"، "أشكرك ضحكتني بنص هم الفاينل"، "أكيد شوفت نفسك فالمرايا يكون بعونك فعلا تشبه الجني بالأحمر اللي انت لبسه ده الله يشفيك".