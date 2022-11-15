ياسمين صبري تتفجر أنوثة وأناقة بإطلالة كلاسيكية خطفت الأنظار - صور

شاركت الفناة ياسمين صبري، جمهورها أحدث إطلالة جريئة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الإجتماعي انستجرام، وتألقت الفنانة المصرية بلمسات ناعمة باللون الأبيض.

ظهرت ياسمين صبري فاتنة الجمال، مرتدية بدلة كلاسيكية أنيقة يتزيلها قطعة من الستان، منحت إطلالة الفنانة المصرية حيوية ومرونة.

أحدث إطلالات ياسمين صبري

واختارت ياسمين صبري لإطلالتها اللون الأبيض والذي أبرز رشاقتها، كما اختارت الفنانة الشهيرة مكياج ساحر أبرز جمال ملامحها، فاعتمدت على أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن، ومكياج عيون سموكي منحها لمسات جذابة.

نسقت ياسمين صبري إطلالتها مع قرط تزينه الفصوص الحمراء والتي تناغمت مع إطلالتها، كما استعرضت الإطلالة الساحرة في عدد من الصور التي كشفت عن تفاصيل بدلتها الكلاسيكية.

ياسمين صبري

هذه ليست المرة الأولى التي تسحر فيها ياسمين صبري العيون بإطلالة كلاسيكية أنيقة وإنما تألقت الفنانة المصرية في عدد من الإطلالات السابقة بمجموعة من اللمسات التي ناسبت المناسبات الرسمية، فظهرت ياسمين صبري في إطلالة مرتدية فستان أخضر قصير يتوسطه حزام بنفس اللون.

وفي إطلالة أخرى تألقت ياسمين صبري بإطلالة اعتمدت فيها على تنورة قصيرة، وأبرزت هذه الإطلالة فقدانها للوزن، واخترات لهذه الإطلالة اللون الأبيض الذي منحها لمسات كلاسيكية أنيقة وناعمة.

أحدث إطلالات ياسمين صبري

تفاعل الجمهور مع أحدث إطلالة لياسمين صبري وعبروا في تعليقاتهم عن إعجابهم بأحدث ظهور لها، كما انهالت عليها التعليقات التي عبرت عن مدى إعجاب أصحابها بهذه الإطلالة وتغزلوا في الفنانة المصرية بتعليقات منها: "أجمل واحدة بتهر بإطلالات ماينافسهاش فيها حد"، "رائعة"، كما طالب عدد من المتابعين الفنانة المصرية أن تكشف عن سر نظامها الغذائي في تعليقات منها: "ياريت تفيدي جمهورك وتتكلمي في فيديو عن نصائح للأكل وعادات تحافظ على رشاقتهم".