فنانة شهيرة تكشف ما كان يحدث في الكواليس بين عادل إمام ويسرا عند تصوير الأفلام 'اقتحمت عليهم غرفة النوم أثناء الاستراحة من تصوير أحد الأفلام وشاهدت المفاجأة بعيني!!'

هناك العديد من الافلام التي جمعت بين نجوم الفن عادل امام ويسرا، حيث لا زالا يسيطران على جميع شاشات السينما والتلفزيون بأعمالهما المميزة.

حينما نتحدث عن هذا الثنائي ف سنتكلم عن فنان وفنانة لهما ثقل في الوسط الفنى، فعادل إمام زعيم له طبيعه خاصة من الصعب أن تتكرر فهو كوميدي بالفطرة، فهو يصيغ شخصيته على العمل فتضحك او تبكى معه. أما يسرا فهى النجمه المتجددة البسيطة التى لم تعتمد علي صفاتها الشكليه لتكون نجمه ولكن اعتمدت علي ذكائها الفنى واختيارها للشخصيات التى تلعبها بعناية.

كواليس ومواقف غريبة حدثت بينهما في الافلام التي تشاركا بطولتها والتي منها فيلم على باب الوزير والإنس والجن وف وعن كواليس فيلم "الإنس والجن" تذكرت الفنانة يسرا أحد المشهد الذي جعلت الفنانة الكبيرة أمينة رزق تقوم بشتمهما وقد الحوار في المشهد حينما علمت يسرا بان عادل امام من الجن ومن المفترض ان يقول لها " هسخطك مسخ دميم".

وعندما يقولها النجم عادل امام تنتاب يسرا وصلة ضحك ويضحك هو أيضا وكان من المفترض ان بعد الانتهاء من هذه الكلمة تستكمل الفنانة أمينة رزق المشهد بالدخول فورا لغرفة النوم لـ يسرا في الفيلم.

ولكن بسبب الضحك لم تسمع الفنانة أمينة رزق هذه الكلمة وظلت منتظرة ساعة تلو الاخري الي أن دخلت وقامت بشتمهما قائلة " إيه قلة الأدب بتاعتكم دي أنا واقفة برة بقالي 3 ساعات".

وعن حب يسرا الي الفنان عادل امام قالت النجمة يسرا أنها فعليا كانت تريد يسرا الزواج من عادل إمام وذلك في تصريحات لبرنامج ابله فاهيتا قائلة أنها نجحت من خلال ظهورها معه وأنه الفنان الوحيد الذى توافق ان يكتب اسمه قبلها ولو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه».

وصفت يسرا عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مؤكدة على أنها لازالت تتواصل معه.