ابنة محمد رمضان من زوجته الأولى تخطف الأنظار.. جمالها الشديد أثار جنون الشباب _شاهد

الفنان المصري محمد رمضان شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، أحدث صوره جمعته بإبنتيه الكبري «حنين» والصغري «كنز».

وظهر واضحا في تلك الصورة التغيير الكبير في شكل إبنته الكبري حيث أصبحت شابه جميلة في مرحلة المراهقة. وهذا ما أكد عليه الكثير من المتابعين.

عدد كبير من محبي النجم محمد رمضان يعلم أنه تزوج مرتين، الأولي من أم إبنته الكبرى «حنين»، التي انفصل عنها، ودخل معها في العديد من الخلافات خلال السنوات الماضية.

تزوج “رمضان” في المرة الأولى عام 2008 ولم يكن وقتها قد لمع اسمه في عالم الفن حيث كان في العشرين من عمره لكن هذا الزواج لم يدم سوى 4 سنوات حيث وقع الطلاق عام 2012.

أما زوجته الثانية والأخيرة فهي الحاليه “نسرين عبدالفتاح” أم إبنيه «علي وكنز» ودائمًا ما يتحدث رمضان عنها في لقاءاته الإعلامية ويصفها بإنها «حب حياته» الأول والأخير.

تزوجها محمد رمضان في 2012، مكتفيان بالاحتفال بعقد قرانهما دون حفل زفاف.