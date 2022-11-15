من بينهم إليسا و مايا دياب.. فنانات اعترفن بممارسة العلاقة الحميمة قبل الزواج.. إحداهن صدمت الجميع بجرأتها!!

لا تزال تداعيات قصة حمل الفنانة اللبنانية قمر تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأكّيدها نبأ حملها.

ومن خلال حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، عبرت قمر عن رفضها لسؤال وجهه لها بعض متابعيها بشأن هوية والد الطفل.

وقالت قمر في منشورها على «إنستجرام»: «أنا حامل من روح القدس حد إلو معي؟!، روحوا اتعلموا من بلاد الغرب احترام الخصوصية والحفاظ على حقوق المرأة والطفل».

وبالرغم من أزمة الفنانة قمر، إلا أنها ليست الوحيدة التي أثارت الجدل بشأن هذا الموضوع.

انتصار

تعد الفنانة انتصار من أبرز الفنانات اللاتي أثرن الجدل بالحديث عن العلاقات الحميـ ـمية، فمن خلال إحدى حلقات برنامجها «نفسنة» قالت أنها تشاهد الأفلام الغيـ ـر أخلاقية.

وأضافت الفنانة انتصار في تصريحاتها المثيرة للجدل: «فيه رجالة كتيرة قبل ليلة الدخلة محدش شرحلهم إزاي العلاقة الحميـ ـمية في الزواج».

وتابعت انتصار: «في الأفلام دي بقى والكتب أفادتهم كثيرًا في فهم التعامل مع واحدة ما يعرفهاش، بتعرفهم إزاي يبقى زوج ويكفيـ ـها وإزاي يجيب أولاد».

منى هلا

من بين الفنانات اللاتي تحدثن عن العلاقة الحميـمية كانت النجمة منى هلا، والتي أثارت الجدل بتصريحات لها عن العلاقة قبل الزواج.

وقالت منى هلا في تصريحات صحفية لها إنها تعرف جيدًا أن الأساس الشرعي في أي علاقة بين الرجل والمرأة هو الإشهار، وأن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تمامًا، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان.

مايا دياب

النجمة اللبنانية كانت الأجرأ من بين الفنانات اللاتي تحدثن عن هذا الأمر، فقد قالت في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها أقامت مع زوجها لمدة عامين قبل الزواج.

وأضافت مايا دياب خلال لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «هو وهي والجريئة»، إنها أقامت مع زوجها إقامة كاملة في منزله لمدة عامين قبل اتخاذهما قرار الزواج.

إليسا

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لانتـ ـقادات حادة من قبل الجمهور، وذلك بعد تأكيدها على أنها ليس لديها ما يمنع أن تنجب بدون زواج بشرط أن يعترف الأب بالابن.

ومن خلال تصريحات صحفية لها، قالت الفنانة إليسا أنها تتمنى تغيير قوانين الزواج المدني التي تعيق ذلك الأمر.

إيناس الدغيدي

بالرغم من أن الجمهور اعتاد على إثارة المخرجة إيناس الدغيدي للجدل في الكثير من المناسبات، إلا أنها تعرضت لانتـ ـقادات حادة بعد إعلانها بأن العلاقة الحميـ ـمية حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج.

ومن خلال تصريحات صحفية لها، قالت إيناس الدغيدي إن ممارسة الحميمـ ـية قبل الزواج حلال، قائلة: «العلاقة الحـ ـميمية قبل الزواج، تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض».

هيدي كرم

تصريح مثير للجدل للنجمة هيدي كرم تسبب في تعرضها لانتـ ـقادات شديدة من الجمهور، حيث قالت: «40% من الزوجات المصريات خـ ـائنات».

وقالت هيدي كرم في تصريحاتها أن هؤلاء السيدات تتباهى بخيـانتهن لأزواجهن، ويرفضن ترك أزواجـ ـهن.