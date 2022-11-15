أسرار من حياة شريهان.. 21 يوما لم تدخل الحمام وقصة الإعتـداء عليها تثير ضجة!!

عادت الفنانة شريهان لدائرة الضوء من جديد بعد اختفاء طويل عن الأنظار، وذلك من خلال مشاركتها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.وبدأ الجمهور يتساءل عن قصة الفنانة شريهان واختفائها عن الساحة الفنية وحتى المناسبات العامة، وعن الأسباب التي دفعتها للاختفاء بشكل كامل عن الساحة.كل تلك التساؤلات كشفتها الفنانة الكبيرة شريهان من خلال حوار صحفي مع الكاتب الصحفي طاهر البهي مدير تحرير مجلة «حواء».وقالت الفنانة شريهان في تصريحاتها إنها عانت من مشكلة مرضية في فترة ‏من مراحل حياتها، وأن تلك الأزمة الصحية تسببت في منعها من قضاء حاجتها لمدة 21 يومًا.وتحدثت الفنانة شريهان من خلال الحوار عن واحدة من أكثر المواقف قســوة في حياتها، إلا وهي شـ ـائعة اغتـ ـصابهـ ـا.وقالت شريهان إن شائعة انتشرت في هذا الوقت تفيد بتعرضها للاغتــصاب من قبل شباب غير مصريين وأنها عادت إلى مصر لإجراء جراحة إثر تعرضها لهذا الحادث الكاذب، مشيرة إلى أنه لا أساس من الصحة لهذه الأنباء.