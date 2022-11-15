زواج الشيف التركي الشهير بوراك من هذه الفتاة المراهقة يثير ضجة.. شاهد أول صورة تجمعه مع العروسه وجمالها الشديد يخطف الأنظار

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ضجّة واسعة خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة للشيف التركي الشهير “بوراك” برفقة فتاة جميلة قالوا أنها زوجته، مما أثار تساؤلات بين الجمهور بشأن حقيقة هذا الأمر.

وبالبحث تبين أن هذه الفتاة هي الفنانة الجزائرية منال حدلي، وتداولت الكثير من الأقاويل أن لشيف بوراك بالفعل قد صارحها بحبه لها وأنه تقدم لها وستزوجها قريبا.

من جانبها، قامت منال بنشر مقطع فيديو جمعها بالشيف بوراك على أحد حساباتها في السوشيال ميديا أثناء زيارتها لأحد مطاعمه في تركيا، وظهر في الفيديو بوراك وهو يقدم للفنانة الجزائرية باقةً من الورد تعبيرًا عن ترحيبه بقدومها.

إلا أنه حتى الآن لا يوجد شئ رسمي بشأن تلك الأنباء، وإنما هي توقعات من جانب الجمهور.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل تفيد بوفاة الشيف التركي الشهير، بوراك أوزديمير، خلال شهور ماضية، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعدما نشر صورة له على برنامج تبادل الصور (إنستغرام)، وهو يرقد على سرير المستشفى.

ولكن كشف مصدر مقرب من الشيف بوراك، أن تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة ومازال على قيد الحياة، حيث أجرى عملية استئصال ورم خبيث في إحدى المستشفيات.

وكان قد نشر المسئول عن صفحة الشيف بوراك عبر انستجرام صورته، وهو على سرير المستشفى، وأرفقه بتعليق كشف فيه أنه يجري فحوصاً صغيرة؛ وتمنى له المتابعون الشفاء والسلامة.

وتفاعل العديد من متابعيه مع الصور المتداولة، وأنهالت الآلاف من التعليقات من قبل المتابعين متمنين له الشفاء العاجل وجاءت التعليقات كالأتي: «نتمنى لك الشفاء في أقرب وقت»، «الله يشفيك ويعافيك»، «ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة لكل محبيك في الوطن العربي».

جدير بالذكر، أن أخر ظهور للشيف بوراك عند زيارته خلال شهر رمضان إلى القدس، ضمن جولة خيرية للهلال الأحمر التركي، وقد أدى بوراك الصلاة برفقة المصلين، في رحاب المسجد الأقصى، كما أعدّ الطعام للصائمين في ساحات الأقصى، مما أشعل السوشيال ميديا بالصور.