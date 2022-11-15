أوقح إطلالة بالتاريخ .. سقوط صدر (ديمي روز) من فستانها الخفيف في أقوى مشهد خادش على الإطلاق !!

أصبحت ديمي روز موبي ناجحة على الفور بفضل لقطاتها المثيرة على الإنترنت ، حيث تباهت بشخصيتها المثيرة لملايين المعجبين بها ولم يخيب آخر منشور لها.

نظرت المؤثرة في كل شبر إلى النجمة وهي تثير عاصفة أثناء استرخائها في جزيرة إيبيزا البيضاء ، هاربة من درجات الحرارة البريطانية المنخفضة لصالح مناخ أكثر غرابة.عرضت ديمي ، البالغة من العمر 25 عامًا ، نظرة مغرية على الكاميرا لأنها تخاطر بحدوث عطل في خزانة الملابس حيث كافح نسيج فستانها لاحتواء أصولها الوفيرة حيث انزلق من كتفيها.

من المؤكد أن القنبلة المولودة في ويست ميدلاندز بدت الجزء بينما كانت تسترخي بينما تستمتع بالمناظر الخلابة ، محاطة بأصدقائها ذوي الفراء ذوي الأرجل الأربعة.

انزلقت موبي بإطارها الرشيق وارتدت فستانًا أزرقًا صغيرًا من بريتي ليتل ثينج ، مكتمل بزخارف نباتية بيضاء وأكتاف مبطنة ، تظهر فخذيها المصقولة في صالة الألعاب الرياضية والتي كانت معروضة بالكامل.

بفضل خط العنق المتدلي ، كافحت نهضتها لاحتواء صدرها المنتفخ الذي احتل مركز الصدارة في جميع لقطات ديمي الأربعة التي شاركتها مع 16.1 مليون متابع على Instagram.

ارتدت النجمة عبر الإنترنت ، التي كانت مرتبطة ذات مرة بمغني الراب تايغا ، أقفالها السمراء في أسلاك التوصيل المصنوعة المتموجة ، والتي تتدفق بحرية فوق كتفها قبل أن تستريح على صدرها.

كان مكياج ديمي كما لو كانت تستعد للخروج على سجادة حمراء ، مع شفتيها الممتلئة المتلألئة في ضوء الشمس.