تتيشيرت رياضي بدون بنطلون.. ميريام فارس تستعرض مؤخرتها بلا ذرة خجل والجمهور يعلق: 'فاكرة نفسها شاكيرا'.

نشرت الفنانة مريام فارس، صورًا عدة من أحدث جلسة تصويرلها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميريام جريئة ومثيرة، مرتدية تيشيرت رياضى بدون بنطلون باللون الفضي، ونسقت عليه شُراب رياضي بنفس اللون. ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم، مع وضع أحمر الشفاة، وتركت شعرها مندوش.

انهالت بعض التعليقات عليها من متابعيها :"فاكرة نفسك شاكيرا". حيث اعتمدت فى زوايا التصوير والوقوف امام الكاميرا مثل ما تفعل شاكيرا.

وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في اربيل بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أدّت باقة من أغانيها كعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية أشعلت بها الأجواء فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.