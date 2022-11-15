بين الجراءة والأناقة والغرابة.. شاهد الإطلالات الأكثر إثارة للفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي - صور

أثارت بعض النجمات جدلاً على السوشيال ميديا الجدل بعد ظهورهن مساء أمس الأول، من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44.

وخالفت بعض النجمات قرار إدارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمى، بالالتزام بـ الدريس كود، لكن كان للنجمات رأي آخر من خلال إطلالات تنوعت بين الجراءه والغرابة والأناقة، وسنستعرض في هذا التقرير بعض تلك الإطلالات على السجادة الحمراء وكواليس المهرجان.

جراءة هبة السيسي ودينا وميريهان حسين

ظهرت الفنانة هبة السيسى بفستان شبيكة شفاف وهو ما كشف عن جسدها وجعل إطلالتها مثيرة وجريئة، والراقصة دينا التي تألقت بفستان فضى ذات خيوط رفيعة بدون بطانة، وجاءت الأخيرة وهي ميريهان حسين بفستان مثير باللون الأبيض ذات فتحة من الساق وبطانة شفافة وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل واعتررها الجمهور اجرأ إطلالة.

تألق سوسن بدر

وتألقت سوسن بدر، في إطلالتها مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الذهبي، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ومميزة تكشف جمالها وأناقتها بشكل مختلف.

أناقة أمينة خليل

أمينة خليل أطلت أنيقة خطفت الأنظار، مرتديه فستانا طويلا باللون الأبيض ذا تصميم مميز وجذاب، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الفضي لإكمال ظهورها.

تألق بوسي

وتألقت بوسي شلبي، مرتدية جمبسوت أنيق ولافت باللون الأخضر، وتميز الجمبسوت بتصميم مختلف ولافت من الاكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

جراءة نسرين امين

وظهرت نسرين امين، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان فضى لامع مكشوف الأكتاف والصدر. ومن الناحية الجمالية اعتمدت على رفع شعرها، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر .

نرمين الفقيه عشرينية

وأطلت نرمين الفقي، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أنيق ولافت باللون الازرق واللبني وتميز الفستان بتفصيلة لافته ومميزة. وحملت نرمين الفقي، كلاتش باللون الفضي، وارتدت مجموعة متنوعة من المجوهرات باللون الفضي لتتناسب مع ظهورها المميز

عائشة بن أحمد جذابة

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة مرتدية فستان مكشوف الأكتاف، واضعة ميك أب خفيف، مع اكسسوارات فضية اللون.

ناهد السباعي بين الجراءة والأناقة

وأخيرا ظهور الفاتنة ناهد السباعي في الصور مرتدية فستان أوف شولدر باللون الأخضر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب جذاب.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، مساء امس الأول، وحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.