صُنفت 'أجمل فنانة' وقفت على السجادة الحمراء.. جيهان خليل تخطف الأنظار من مهرجان القاهرة السينمائي - صور

شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل، عدة صور في أحدث ظهور لها من كواليس اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جيهان خليل، بإطلالة أنيقة ومميزة، بفستان فضي لامع مكشوف الأكتاف والصدر، خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء. ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها، ووضع أحمر الشفاه .

وبدأت فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، مساء أمس الأول، وحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود.