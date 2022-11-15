بعد أن تخلت عن زوجها من أجل عشيقها الذي يصغرها بــ8 سنوات .. لن تصدق كيف عاقب الله الممثلة التركية المشهورة "توبا" وأين هي الآن!؟ شاهد الفيديو

تُعد الممثلة التركية توبا بويوكسون أحد أشهر الممثلات التركيات اللواتي حصلن على شهرة واسعة في تركيا والمنطقة العربية بل والعالم بشكل عام وذلك بعد ظهورها اللافت في الدراما التركية المعاصرة والتي بدأت في عام 2006.

وتمتلك توبا بويوكسون معجبين كثر خصوصا بعد تقديمها أداءً لافتًا وظهورها بإطلالات جرئية وتمتعها بجمال آخاذ جعلها من بين أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم العربي حيث تحوز المسلسلات التي تظهر بها على مشاهدات مرتفعة تتجاوز الملايين.

توبا تدفع ثمن قراراتها الخاطئة

بالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها توبا إلا أنها خسرت معظم متابعيها ومحبيها وذلك بسبب القرارات الخاطئة والمدمرة التي اتخذتها في حياتها الخاصة ما جعل معظم متابعيها يتحاشون أعمالها أو حتى متابعة أخبارها.

ومن القرارات المدمرة التي اتخذتها توبا والتي جعلتها تخسر شهرتها وجمهورها هو خيانتها لزوجها مع شاب يصغرها بثمان سنوات الأمر الذي أثار استنكار محبيها وسخطهم عليها.

ولم تكتفِ توبا بترك زوجها بل قامت أيضا بترك طفليها والذهاب للعيش برفقة عشيقها في منزل خاص في منطقة بعيدة في إحدى ضواحي إسطنبول.

توبا تخسر عشيقها

بعد فترة وجيزة من انفصالها عن زوجها وتمسكها بعشيقها الصغير، اكتشفت توبا أن عشيقها يخونها مع فنانة أخرى أصغر منها بالسن، وعندما صارحته بالأمر اعترف لها بذلك بكل برود، وكان الصدمة الكبرى عندما قام بتركها وانفصل عنها وطردها من منزله.

عادت توبا إلى منزل والدتها، لكن بعد أن خسرت كل حاجة، زوجها وطفليها وعشيقها، وبادرت بمغازالة زوجها السابق بغية الرجوع إليه لكن دون جدوى، وبعد محاولات عدة سمح لها أن تلتقي بطفليها خلال الإجازة الأسبوعية.

أثرت هذه الصدمات العاطفية على مستقبل توبا الفني حيث تراجع مستواها وأضحت ممثلة مغمورة لايعيرها أحد أي اهتمام.

توبا في سطور

تبلغ النجمة توبا بويوكسون من العمر أربعون عاما حيثُ ولدت في عام ألف وتسعمائة واثنان وثمانون في مدينة إسطنبول لأسرة أرستقراطية راقية تقطن في منطقة الفاتح.

ومنذ التحاقها في المدرسة بدأت توبا في إظهار مهاراتها الفنية حيث أشارت إدارة المدرسة على والدايها إلى ضرورة دخولها إلى عالم التمثيل بسبب امتلاكها للقدرات والمهارات الفنية اللازمة.

والتحقت توبا في قسم الفنون في جامعة إسطنبول وبعد تخرجها من الجامعة اشتركت في العديد من الأعمال الفنية والدرامية والتي صنعت منها نجمة في عالم الفن.

ومن المسلسلات والأعمال الشهيرة التي قدمتها توبا هي مسلسل سنوات الضياع ومسلسل توبا والعشق الأسود وغيرها من المسلسلات الرومانسية التي تم تداولها على نطاق واسع في الوطن العربي.

وبسبب هذه المسلسلات اكتسبت توبا شهرة كبيرة في أوساط المتابعين وأصبح لها جمهور عريض يتابع أعمالها الفنية أولا بأول خصوصا وأنها دائما ما تجسد شخصية البطل في جميع الأعمال الفنية التي تشترك بها.