نانسي عجرم تبهر الجمهور بإطلالة لطيفة رفقة إبنتها على شاطئ البحر - فيديو

شاركت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو على الشاطئ رفقة ابنتها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”. شاركت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو على الشاطئ رفقة ابنتها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”. ظهورها مع ابنتها نال إعجاب المتابعين، الذين لفت انتباههم جمال ابنتها وتحدثوا عن لطافة الإطلالة في التعليقات.وطرحت الفنانة نانسي عجرم، ڤيديو كليب أغنيتها “علشانك” التي حققت نجاح كبير جداً وقت طرحها في شكل الأغنية السنيجل.وأعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن طرح كليب غنائي جديد لإحدى أغاني ألبومها الجديد.ونشرت نانسي صورة من كواليس تصوير أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "علي شانك"عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام" وعلقت قائلة :"علي شانك من فرحتى هعمل فى الشارع زفة.. قريبا".