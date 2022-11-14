بهذه الإطلالة الجريئة خطفت نسرين طافش الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - صور

تألقت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة ملفتة على السجادة الحمراء، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال43، الذي بدأ أولى فعالياته ليلة أمس الأحد، في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت نسرين أنيقة وجذابة، ارتدت فستان مكشوف الصدر باللون الأزرق، خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

ويبلغ إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 98 فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم، 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا، 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

ويمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 43، النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، والفنانة الكبيرة نيللي يمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).