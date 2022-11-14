رقص بدون ملابس وارتدى ميني دريس قصير كشف جسده الأنثوي.. بدر خلف يثير غضب متابعيه في أوقح إطلالة له على الإطلاق!

استفز خبير التجميل بدر خلف، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، بإطلالة نسائية جديدة، وحديث جريء عن الإغراء.

رقص بدر خلف بإطلالة نسائية ويوصي بالإغراء

وظهر بدر خلف أمام متابعيه، بإطلالة نسائية عبارة عن ميني دريس رمادي اللون، واختار خلف الفستان بقصة ضيقة أبرزت ملامح جسده الأنثوية التي يحملها.

وقدم بدر خلف لمتابعيه، رقصة أنثوية تمايل فيها أمام الكاميرا واستدار ليظهر تفاصيل إطلالته التي تسببت له بالهجوم والانتقادات من متابعيه.

وترك بدر خلف شعره طويلا منسدلا على ظهره، كما شارك بعض الصور الجريئة التي أظهرت رقبته وبها آثار حمراء كتب معلقا عليها "يا رب تروح بسرعة تفشلت".

كما اتخذ بدر خلف وضعية تصوير جريئة جدا، وطلب من متابعيه أن يكتبوا آرائهم في إطلالته التي وصفها بالأنيقة وقال "شرايكم بكشختي"، وأضاف معلقا على إحدى صوره بوصية للنساء باستخدام الإغراء: "الإغراء سلاحك استفيدي منه".

الجمهور ينتقد بدر خلف

تعرض بدر خلف لهجوم كبير من متابعيه عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا استفزازهم وامتعاضهم من طريقة بدر خلف في الاستعراض وكأنه أنثى بهذا الشكل الذي وصفوه بالمرضي.

وأكد البعض على امتعاضه من إطلالة بدر خلف ورقصة، مؤكدين أن هذه التصرفات المقززة لا تليق بأي شخص ذكر كان أو أنثى، متسائلين عن سبب تمسك بدر خلف يهذه الطريقة لجذب الانتباه

وانهالت التعليقات المستاءة والتي عبر أصحابها بغضب عن آرائهم في إطلالة بدر خلف ورقصة الذي اعتبروه خارجا عن حدود اللياقة وعن كل الحدود بشكل عام.