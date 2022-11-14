رهف القحطاني تستعرض صدرها بكل جراءه أمام الجمهور وتتعرض لإنتقادات حادة

تعرضت مشهورة السعودية رهف القحطاني المعروفة باسم وذ نكهة، لانتقادات حادة بعد ظهورها بإطلالة جريئة اعتبرها البعض خادشة للحياء، كما طالب بعض النشطاء بإيقاف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة جريئة لرهف القحطاني

وظهرت رهف القحطاني في مقطع فيديو متداول عبر صفحات السوشيال ميديا المهتمة بأخبار المشاهير، بإطلالة جريئة أثناء خضوعها لجلسة تصوير بالجريدة.

وارتدت رهف القحطاني فستانا طويلا باللون الأسود، ولفتت قصة الفستان من أعلى الصدر الأنظار نظراً لكونه فستانا مكشوفا بصورة كبيرة، حيث أظهر ذراعيها وكتفيها كما أن فتحة الصدر امتدت على شكل V.

وارتدت رهف القحطاني قفازات طويلة بنفس لون الفستان، واكتفت بسلسلة ذهبية رقيقة حول الرقبة، ورفعت شعرها على مرحلتين وتركت بقيته منسدلا على ظهرها في تموج بسيط.

الجمهور يطالب بوقف رهف القحطاني

تلقت رهف القحطاني ردود أفعال عنيفة على ظهورها بهذه الإطلالة، حيث طالب كثير من النشطاء المتفاعلين مع الفيديو بإيقافها وإيقاف حساباتها لما تحتوي على محتوى مخالف للعادات والتقاليد التي يعرفها الخليج العربي.

وقال البعض في تعليقاتهم: "ليه موثوق ما يوقف إعلاناتها مثل هند محتواها جداً سئ"، "شنو الفرق بينها وبين هند القحطاني"؟ "معقولة بنات الخليج جيه عيب"، "ليه حسابها ما يتم إيقافه لتكون عبرة لكل مشهورة تخرج عن العادات والتقاليد حتى تنشهر"؟

وتذكر البعض حديث رهف القحطاني عن تجنبها لنشر أي محتوى جريء، واعتمادها فقط على محبة متابعيها وحديثها معهم بعيدا عن الإطلالات الجريئة التي تلجأ لها بعض المشهورات لتحقيق نسب مشاهدات عالية وقالوا: "هذه اللي قالت ما بتعرى لأنشهر"؟