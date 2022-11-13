بلقيس فتحي تتعرض لموقف محرج جدا.. وتركي آل الشيخ ينقذها من صدمة العمر

تعرضت الفنانة بلقيس فتحي لموقف محرج لحظة صعودها خشبة مسرح حفل فنان العرب، حيث غادر الجمهور قاعة الإحتفال مع بدء فقرة الفنانة بلقيس وهو ما تسبب لها بإحراج شديد، ما جعل المستشار تركي آل الشيخ يتدارك الموقف بطلب البدء بالغناء ومواصلة فقرات الحفل.

تركي آل الشيخ يدعم بلقيس فتحي

ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى بلقيس فتحي على الهواء مباشرة فور صعودها على المسرح طلب فيها منها الغناء على وقع أنغام أوتار العود.

وطلب تركي آل الشيخ من الموسيقار قائد الفرقة الموسيقية الالتزام ببرنامج الحفل دون الالتفات إلى ما حدث من خروج الجمهور من الحفل بعد انتهاء فقرة الفنان السعودي، محمد عبده.

وقال تركي آل الشيخ: "بلقيس بنت الإمارات الغالية، أتمنى تسمعينا شي أنت وعارف على العود للأستاذ، ويا وليد كويس عبده فسخ عالشمال لكن ما تخليه يفسخ شي ثاني، خليه عالشمال".

بلقيس تشكر المستشار تركي آل الشيخ

وعبرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، عن امتنانها الكبير لرئيس هيئة الترفيه السعودية بعد دعمه لها، مشيرة إلى فخرها بالنهضة التي استطاع تحقيقها في مجال الفن في السعودية.

وأوضحت بلقيس فتحي أن رسالته تعد وساماً على صدرها، قائلة: "أبو ناصر بـ اسمي واسم كل خليجي مو بس سعودي، نحن فخورين جداً بـ النهضة اللي قاعد تنهضها السعودية، وكل واحد فينا حابب يكون له دور في هذا الشي، رسالتك غالية على قلبي ووسام على صدري وتاج على راسي وطلباتك أوامر".

وجاء ذلك بعد أن تعرضت بلقيس فتحي لموقف محرج خلال حفل ليلة فنان العرب، بانسحاب الجمهور من الحفل لتقف الفنانة الإماراتية في حيرة محاولة الحفاظ على رباطة جأشها قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ وينقذ الموقف.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير فيديو يرصد مغادرة الجمهور السعودي حفل ليلة فنان العرب بعد صعود النجمة بلقيس خشبة المسرح.

وأرجح البعض سبب مغادرة الجمهور هو نزول الفنان محمد عبده عن المسرح بعد دخول بلقيس فتحي على خلاف ما اشيع حول تقديمها أغاني معاً على المسرح، خاصة أنه غنى مع عدد من الفنانين المشاركين في الليلة.

في حين أفاد نشطاء بأن الفنان محمد عبده خرج من الحفل، بسبب انتهاء فقرته الغنائية، وليُفسح المجال أمام نظيرته لتقديم أغانيها إلى الجمهور.