بفستان غريب وجريئ.. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة نارية في افتتاح مهرجان القاهرة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت بوسي شلبي ، مرتديه فستان طويل باللون الذهبي ، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ومختلفة مع وضع لمسات ناعمة باللون الموف ليضيف لمسة مختلفة ومميزة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي شلبي في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

تبدأ اليوم فعاليات مهرجا القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود