لم يكن حلمها التمثيل .. وهل عادت الى أحمد أبو هشيمة بالسر؟ شاهد أسرار يتم كشفها لأول مرة عن الفنانة ياسمين صبري

إشتهرت ياسمين صبري بكونها blogger ومعروفة في مجال الموضة والأزياء والسوشيال ميديا وتمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق نجاح كبير وشهرة واسعة. دخلت الى عالم التمثيل وتعرضت للعديد من الإنتقادات وحملات التشكيك بقدرتها على لعب أدوار ثانوية أو أدوار البطولة في السينما والتلفزيون. تم اختيارها لتكون الوجه الإعلاني لمجوهرات Cartier وهي أول سيدة عربية تحصل على هذا الشرف.

نشأتها ودراستها ولدت ياسمين صبريفي يناير/كانون الثاني 1971، في مدينة الاسكندرية. والدها صبري محمود طبيب، ووالدتها مهندسة ديكور وبطلة سباحة. لها خمسة أشقاء. تلقت تعليمها في مدارس الإسكندرية، ثم التحقت بكلية الإعلام في قسم العلاقات العامة.

مسيرتها المهنية عملتياسمين صبريمراسلة في إحدى القنوات الفضائية. لم يكن هدفها التمثيل بل كانت تحلم أن تكون إعلامية شهيرة مثل أوبرا وينفري وأن يكون لها برنامجاً يعنى بالقضايا الإنسانية ونشر الإيجابيات والسعادة في المجتمع. عملت مراسلة لقناة الحياة لفترة قصيرة. حاولت الوصول إلى حلمها من خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مصر لكن المسابقة ألغيت لعدم توفر ممولين لها.

الرياضة ياسمين صبريرياضية وهوايتها السباحة. وكشفت خلال مشاركتها ببرنامج "ABtalks" أن جدتها لوالدتها كانت ترافقها لمتابعة التمارين وتشجعها على التقيّد بالمواعيد وإحترامها.

بدايتها في عالم التمثيل مسيرةياسمين صبريفي عالم الفن بدأت من خلال مشاركتها بـ "خطوات الشيطان" وهو برنامج إجتماعي ديني. وبعدها شاركت في مسلسل "جبل الحلال"، مع محمود عبد العزيز، وفاء عامر، سلوى خطاب، مي سليم وطارق لطفي ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج عادل أديب. وكشفت ياسمين صبري خلال برنامج تلفزيوني أن الممثل الراحل محمود عبد العزيز كان يكّن لها المحبة ويعاملها مثل ابنته لكنه لم يشجعها على متابعة مسيرتها في عالم التمثيل. شاركت ياسمين صبري في 17 عمل فني منذ بدايتها عام 2013 وتدرجت من ممثلة تقدم أدواراً ثانوية إلى البطولة عام 2019، حين قدمت مسلسل "حكايتي" وأتبعته بـ"فرصة ثانية" عام 2020. توقفت لمدة عامين عن التمثيل وأعلنت مؤخرًا عن بداية التصوير لأكثر من عمل فني.

العالمية كشفت الممثلةياسمين صبريعن عدم مشاركة الممثلين العرب بشكل واسع في المهرجانات العالمية، بالإضافة إلى قلة التجارب العربية المشاركة في الأعمال الأجنبية. وهو ما سعت إليه وحاولت تحقيقه، فأصبحت الوجه الإعلاني العربي لأكثر من مُنتج أجنبي، سواء في عالم الأزياء والموضة أو المجوهرات، وهو ما جمعها بنجوم العالم وسمح لها بالمشاركة بالعديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان كان السينمائي. كما أنها حاولت الحصول على دور الأميرة ياسمين في فيلم "علاء الدين" عام 2019، من خلال إرسال صورها الى شركة ديزني لإختبارات الأداء لكنها لم تنجح وحصلت على الدور البريطانية نعومي سكوت.

الظهور الإعلامي ياسمين صبريلا تظهر غالباً على الإعلام بالرغم من شهرتها على مواقع التواصل الإجتماعي ومن أشهر اللقاءات التي ظهرت فيها طوال السنوات الماضية كان من خلال برنامج "صاحبة السعادة" برفقة الفنانة إسعاد يونس، وبرنامج "Abtalks" مع الإعلامي أنس بوخش. وأعلنت ياسمين صبري أنه لا يزعجها أن تقلّدها الفتيات سواء بالملابس أو الأكسسوارت بل تشعر بالسعادة. أصبحت ياسمين صبري في أبريل /نيسان 2019 "سفيرة للمرأة الأفريقية" خلال المؤتمر العربي الإفريقي لتمكين المرأة بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء المنطقة العربية والقارة الإفريقية. كما أنه تم اختيارها لتكون الوجه الإعلاني لمجوهرات Cartier الفرنسية وهي أول عربية تحصل على هذا الشرف وحضرت أكثر من حفل في دبي وسان فرانسيسكو وباريس. اختيرت مرتين كواحدة من أفضل 100 امرأة في العالم، فكانت الأولى عام 2017، والثانية في 2019 .

حياتها الشخصية كشفتياسمين صبريأنها تزوجت مرتين. لم تفصح عن تفاصيل الزواج الأول. أما الزواج الثاني كان من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عام 2020، خلال حفل عائلي. لكن والدها إتهمها بإستبعادها عن حفل الزفاف وتم تناقل الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية. وفي عام 2022، انفصلت عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لكن في نهاية العام نفسه تم تسريب صورة لهما خلال مأدبة عشاء مما جعل أخبار عودتهما محتملة كثيراً لا بل محسومة بالنسبة للبعض.