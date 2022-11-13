بهذا السعر الخيالي.. ابنة هيفاء وهبي فاتنة الجمال بفستان شفاف أبرز ملابسها الداخلية في أحدث ظهور لها!!

شاركت ابنة النجمة هيفاء وهبي، عدة صور جديدة لها ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الإجتماعي إنستجرام، بفستان أبرز أنوثتها بشكل جميل.

وظهرت زينب فياض تتفجر أنوثة، مرتدية مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأخضر الفاتح، وتميز الفستان بشفافية أبرز ملابسها الداخلية وبتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت زينب في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ابنة هيفاء وهبي، تسريحة شعر مميزة وجذابة تتناسب مع إطلالتها اللافتة مع ترك بعض الخصلات المنسدلة لتكشف جمال ملامحها.

وتداول رواد السوشيال ميديا سعر فستان ابنة هيفاء وهبي، وبلغ سعره حوالي 477 دولار أي ما يعادل 11488 جنية مصري.