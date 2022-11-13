بعد إتهامها بالفعل الفاضح .. هكذا علّقت الممثلة المصرية رانيا يوسف على قرار المحكمة بقضيتها

عبّرت الممثلة المصرية رانيا يوسف عن سعادتها بقرار محكمة جنح قصر النيل، اليوم، ببراءتها من إرتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وإزدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بعد حديثها عن مؤخرتها.

وعلّقت رانيا على هذا القرار، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "شكرًا القضاء المصرى، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات".وكانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو هريدي، قضت ببراءة رانيا من تهمة إرتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وإزدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بينما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 شباط/فبراير الحالي، وشهدت الجلسة عدم حضور رانيا، بينما حضر مقيم الدعوى.