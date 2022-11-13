ياسمين الخطيب تتفجر أنوثة بفستان قصير شفاف أبرز مفاتنها بجراءه!!

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، أحدث إطلالة جريئة لها، عبر حسابها الرسمي على تبطبيق التواصل الإجتماعي إنستجرام، بدت أنيقة جدا.

وظهرت ياسمين الخطيب تتلألأ، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافتة، أبرز جمالها ورشاقتها بشكل لافت خطف الأنظار

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.