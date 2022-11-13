نسرين طافش تستعرض جسدها بإغراء مطلق بجانب شجرة الكريسماس - صور

تحرص الفنانة السورية نسرين طافش، مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش جريئة بجانب شجرة الكريسماس، مرتدية بلوزة هاف ستومك وجيبة قصيرة، ومن الناحية الجمالية

وتألقت نسرين طافش بإطلالة جذابة جريئة بجانب شجرة الكريسماس ، مرتدية بلوزة هاف ستومك وجيبة قصيرة ، و اعتمدت مكياجًا ناعمًا الذي أبرز جمال ملامحها، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.