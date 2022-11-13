شيرين تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: لهذا السبب عدت للزواج بحسام حبيب !

في مفاجأة من العيار الثقيل، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها، معلنة في أول تصريح لها بعد أزمتها الأخيرة، كتب كتابها على طليقها السابق حسام حبيب ثانية، بعد انفصالهما نهاية العام الماضي.

وقالت في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر2، مساء أمس الجمعة "أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة".

كما أكدت أنهما كانا ضحية لـ"شيء أكبر منهم"، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية على العلن.

وأشارت إلى أن زوجها كان ولا يزال "حب حياتها"، مؤكدة أن الأخير هو من عرض عليها الزواج مجدداً فوافقت.

وشهدت حلقة البرنامج بث لقطات لعقد قران الفنانة المصرية، التي ظهرت إلى جانب المأذون وطليقها السابق.

"تنازلت عن القضايا التي رفعتها على شقيقي"

كذلك، أعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب "أنا متسامحة، ولا أستطيع أن أفعل ذلك به".

وأضافت "لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي".

حسام حبيب مازحاً: هي من أقنعتني

حسام حبيب تحدث بدوره وأكد على حبه لشيرين، وأنه كان حزينا على ما يحدث لها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى كونهما وعدا بعضهما البعض أن يشرف كل طرف فيهما الآخر، وأن تكون حياتهما لهما وحدهما.

ليؤكد خلال حديثه أن شيرين هي من أقنعته بالعودة، وبعدها تحدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره في المداخلة، لكنه عاد وشدد على حبه الشديد لها.

أزمة شغلت الرأي العام

يشار إلى أن تلك المفاجأة المدوية جاءت بعد أزمة شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية بعدما دخلت صاحبة "جرح تاني"، قبل أسابيع مستشفى للعلاج من الإدمان وخرجت منه قبل أيام بصحة جيدة، ليصدر محاميها ياسر قنطوش بياناً يكشف عن تعرضها للضرب والسحل على يد شقيقها، ليرد الأخير ملمحاً إلى أنها عادت لحسام حبيب مجدداً.

وكانت شيرين انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات. وقالت حينها عن شروط العودة إلى حسام "تتطلب معجزة"، نافية ما نُشر على لسان والد حبيب عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.